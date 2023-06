Entmachtete Regierungschefin Festnahmen in Myanmar nach »Blumenstreik« für Suu Kyi

Mit einer Blume im Haar wollten Menschen in Myanmar an die inhaftierte Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi erinnern. Sicherheitskräfte sahen in der Geste offenbar eine Bedrohung – und inhaftierten Dutzende Frauen.