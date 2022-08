Bowman war von 2002 bis 2006 britische Botschafterin in Myanmar und hat mehr als drei Jahrzehnte im Land gelebt. Seit 2013 leitet sie als Menschenrechtsaktivistin vor Ort das Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB). Ihr Mann Htein Lin ist ein von der Militärregierung verfolgter buddhistischer Künstler. In der Vergangenheit saß er bereits einmal sieben Jahre im Gefängnis.