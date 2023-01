Solche Massenamnestien sind in Myanmar nicht neu. Etwa im Herbst 2021 und im vergangenen November war es zu ähnlichen Beschlüssen des Regimes gekommen. Damit will die Militärjunta ihre Macht demonstrieren und sich als großzügig inszenieren. In Myanmar bleiben jedoch Tausende andere Menschen in Haft, darauf machten unter anderem die Vereinten Nationen im November aufmerksam. Unklar bleibt zudem, ob die Junta ihre Versprechen wirklich einhalten wird.