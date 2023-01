»Spirale von Gräueltaten« Menschenrechtler fordern koordiniertes Vorgehen gegen Junta in Myanmar

Vor zwei Jahren putschte sich das Militär in Myanmar an die Macht. Widerstand wird seitdem gewaltsam unterdrückt. Vor den ersten »Wahlen« in der Diktatur rufen Menschenrechtsorganisationen zu internationalem Druck auf.