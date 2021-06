Berichte von Augenzeugen Militär in Myanmar zündet Dorf an

In Kin Ma in Myanmar kämpften Einwohner gegen Kräfte der Junta. Jetzt hat sich das Militär laut Einwohnern des Ortes gerächt: Soldaten legten große Teile des Dorfes in Schutt und Asche. Zwei Menschen kamen dabei um.