Medienberichten zufolge waren die sieben zum Tode verurteilten Studenten aus Yangon im April festgenommen worden. Sie wurden demnach beschuldigt, an einer Schießerei in einer Bank beteiligt gewesen zu sein. »Die Verhängung der Todesstrafe gegen die Studenten ist ein Racheakt des Militärs«, erklärte die Studentenvereinigung der Dagon-Universität in Yangon. Nach Uno-Angaben sitzen inzwischen 139 zum Tode verurteilte Häftlinge in den Gefängnissen des Landes.