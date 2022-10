Mit den neuerlichen Verurteilungen beläuft sich ihre komplette Haftstrafe auf 26 Jahre. Suu Kyi scheint der Quelle zufolge in einem guten Gesundheitszustand zu sein und will gegen das jüngste Urteil Berufung einlegen.

Die Militärjunta in Myanmar geht seit ihrer Machtübernahme im Februar 2021 brutal gegen Andersdenkende vor. Suu Kyi hatte nach dem Militärputsch zunächst unter Hausarrest gestanden. Im Juni wurde die 77-Jährige in ein Gefängnis in der Hauptstadt Naypyidaw gebracht. Ihr Kontakt zur Außenwelt ist äußerst begrenzt. Auch viele ihrer politischen Weggefährten sind inhaftiert. Im Juli wurde zudem ein früherer Abgeordneter der Partei von Suu Kyi hingerichtet.