Mehr als 155 Tote – im April

Dazu gehörten Luftangriffe auf Klöster, Schulen und Wohnhäuser. So kamen im April in Sagaing mehr als 155 Menschen ums Leben, wie die Gruppe in ihrem Jahresbericht schreibt. Es würden auch mehr Zivilisten und gefangene Kämpfer hingerichtet als in den ersten Monaten nach dem Putsch im Februar 2021. Immer öfter würden Wohnhäuser niedergebrannt und ganze Dörfer zerstört. Die Junta bezeichne dies als Angriffe auf Militärziele. Sie müsse sich aber im Klaren sein, dass dort große Zahlen von Zivilisten leben. Im ganzen Land kämpfen verschiedene Gruppen gegen die Junta.