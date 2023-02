Thura und Papa haben nach ihrer Ausbildungszeit in einem der Camps geheiratet. Sie sind jetzt in derselben Einheit, im Karen State im Osten Myanmars. Papa als Sanitäterin, Thura an der Waffe. 17 Kameraden seien gestorben. Ein Soldat sei von einer Rakete getroffen worden. Thura erzählt, er habe unter Schock gestanden, während er seinen Freund in den letzten Minuten seines Lebens begleitete.

Thura: »Ich dachte erst, er würde schlafen. Aber er war tot. Auf so etwas kann man sich nicht vorbereiten. Auch nicht darauf, was es heißt, zum ersten Mal an der Front zu sein. Bei mir war das am 14. Dezember 2021, das vergesse ich nie. Wir hatten zu wenige Uniformen, zu wenig Ausrüstung. Das Militär startete einen Angriff auf das Dorf Lay Kay Kaw im Karen State. Dort halten sich viele Oppositionelle auf. Ich war mittendrin. Dieses Kämpfen … daran kann ich mich nicht gewöhnen.«