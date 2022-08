Fünf Jahre ist es her, dass muslimische Rohingya zu Hunderttausenden vorm Militär in Myanmar fliehen mussten. Zum Jahrestag warnen Hilfsorganisationen nun vor einer verlorenen Generation der geflohenen Rohingya. Viele junge Rohingya im überfüllten und weltgrößten Flüchtlingslager im Nachbarland Bangladesch hätten Schulden und keine Jobs oder Perspektiven, sagte der Generalsekretär des Norwegian Refugee Council , Jan Egeland. Sie seien müde geworden darauf zu warten, dass die Welt handelt. Werde nicht bald eine Lösung gefunden, bestehe zudem die Gefahr, dass sie vielleicht nie mehr in ihr Heimatland Myanmar zurückkehren können.