Ein Regierungssprecher in Myanmar wies die Kritik am Dienstag dagegen zurück. Die Tötungen hätten »Gerechtigkeit für das Volk« gebracht, hieß es. Zu den Exekutierten zählten die Demokratieverfechter Kyaw Min Yu und das ehemalige Regierungsmitglied und Hip-Hop-Künstler Phyo Zeya Thaw.

China hält sich zurück

China hielt sich mit Kritik an dem Vorgehen zurück und verwies darauf, sich an das Prinzip der Nichteinmischung zu halten. Peking rief lediglich alle Parteien in Myanmar auf, unter Wahrung der Verfassung an der Lösung des Konflikts zu arbeiten.