Russland und China gehören laut einer Uno-Untersuchung zu den größten Waffenlieferanten der Militärjunta in Myanmar. Seit dem Putsch Anfang 2021 seien ausländische Waffen und Material zur Waffenproduktion im Wert von mindestens einer Milliarde Dollar (920 Millionen Euro) in das südostasiatische Land gelangt, schrieb der Sonderberichterstatter des Menschenrechtsrats, Tom Andrews, in seinem Bericht an das Gremium. Der Bericht wurde in Genf veröffentlicht.