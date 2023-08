Seit zweieinhalb Jahren herrscht das Militär in Myanmar. Nun haben die Generäle bereits 2021 zugesagte Wahlen erneut verschoben – und den Ausnahmezustand im Land verlängert. Die US-Regierung zeigte sich über das Manöver »zutiefst besorgt«. Die Verlängerung erfolge zu einem Zeitpunkt, an dem die herrschende Militärjunta das Land »immer tiefer in Gewalt und Instabilität« stürze, erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller.