Myanmar USA und EU verurteilen Militärjunta für Schauprozess gegen Aung San Suu Kyi

Die Europäische Union hat die Verurteilung von Aung San Suu Kyi in Myanmar durch die Militärjunta zu insgesamt 33 Jahren Haft als »rein politisch motiviert« angeprangert. Die Prozesse gegen die entmachtete De-facto-Regierungschefin seien »ohne Rücksicht auf ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren oder die notwendigen gerichtlichen Garantien durchgeführt« worden, sagte ein EU-Sprecher am Freitag in Brüssel. Sie seien »ein klarer Versuch, demokratisch gewählte Führer vom politischen Leben auszuschließen«.