SPIEGEL: Ihre Organisation hat nun gemeinsam mit Putsch-Überlebenden und Vertretern ethnischer Minderheiten in Deutschland Strafanzeige gegen Mitglieder der Militärregierung gestellt. Warum in Deutschland?

Smith: Wir haben uns 16 Gerichtsbarkeiten auf allen Kontinenten angesehen, in Südamerika, Afrika, Europa. Länder, in denen es die Möglichkeit einer sogenannten »universellen Gerichtsbarkeit« gibt. Das heißt: Wo man Gräueltaten vor Gericht bringen kann, die in einem anderen Land begangen wurden. So können die Täter angeklagt werden. In Deutschland gibt es hinsichtlich dessen besonders starke Möglichkeiten: Ein Staatsanwalt kann ein Ermittlungsverfahren einleiten, unabhängig davon, ob es Täter, Zeugen und Überlebende auf deutschem Boden gibt. Deutsche Ermittler können ihre Ergebnisse etwa auch mit den Gerichten anderer Länder teilen. Das kann zur Folge haben, dass Verbrecher in weiteren Ländern strafrechtlich verfolgt werden. Für eine Anklage in Deutschland sprach auch: Zwei der Kläger leben inzwischen in Deutschland. Einer ist ethnischer Rohingya, der andere ethnischer Burmese, beide überlebten sehr gefährliche Situationen in ihrem Heimatland Myanmar.