Das überfüllte Segelboot sei bei stürmischem Wetter in Seenot geraten und mit Wasser vollgelaufen, an Bord hätten sich keine Schwimmwesten befunden. Die Suche nach den Vermissten laufe weiter, sei jedoch aufgrund der starken Winde in der Region schwierig. Das Boot soll von der türkischen Westküste aus abgelegt haben.