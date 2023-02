Ein Einsatz des israelischen Militärs im Westjordanland ist erneut in tödlicher Gewalt geendet. In der Stadt Nablus kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah mindestens zehn Palästinenser ums Leben, weitere 102 Menschen wurden verletzt. Sechs davon seien in kritischem Zustand. Unter den Toten waren demnach auch ein 72-Jähriger sowie ein Jugendlicher. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters bestätigten Zeugen und medizinisches Personal die Zahl der Opfer.