Die Kammer verabschiedete am Samstag eine überparteiliche Erklärung, in der sie ihre »energische Verurteilung« der Tat aussprach und zum »sozialen Frieden« aufrief.

In dem per Handzeichen verabschiedeten Text wird der mutmaßliche Anschlagsversuch als Verbrechen bezeichnet, welches »das Leben in der Demokratie« befleckt. Die Kammer forderte die »rasche und vollständige Aufklärung« der Tat.