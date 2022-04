Nach Ausladung von KZ-Gedenken Belarus bestellt deutschen Botschafter ein

Wegen der Ausladung offizieller belarussischer Vertreter von einer Gedenkfeier im ehemaligen NS-Konzentrationslager Buchenwald hat das Außenministerium der autoritär geführten Republik den deutschen Botschafter einberufen. Manfred Huterer sei am Montag eine Protestnote übergeben worden, teilte die Behörde in Minsk mit . »Die Missachtung der Opfer des belarussischen Volkes in den Jahren des Zweiten Weltkriegs ist unzumutbar«, hieß es.