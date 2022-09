Bidens Aussagen dürften den Konflikt zwischen China und Taiwan nicht entspannen. Die Volksbefreiungsarmee ließ auch am Montag neun Militärflugzeuge in der Nähe Taiwans fliegen. Vier davon überquerten die sogenannte Medianlinien, die die Taiwanstraße in zwei Hälften teilt. Zudem näherten sich fünf Schiffe der chinesischen Marine der taiwanischen Küste an. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh mit.