Prigoschin hat kurz vor seinem Tod noch einmal mit aller Kraft versucht, seine Schlüsselrolle in Afrika zu zementieren. Laut einer Rekonstruktion des »Wall Street Journals « flog er im August zunächst nach Bangui, traf dort Präsident Touadéra und sicherte ihm zu, dass Wagner weiter Kämpfer schicken und investieren werde.

Später landete laut »Wall Street Journal« ein Helikopter mit Kämpfern der sudanesischen Rapid Support Forces in Bangui, die paramilitärische Truppe ist in einen blutigen Bürgerkrieg mit der regulären Armee im Sudan verwickelt. Sie hätten Prigoschin und seinem Team Goldbarren überreicht, aus Minen im Sudan. Ein klassischer Deal im Wagner-Imperium: Rohstoffe gegen militärische und logistische Unterstützung. Auf dem Rückweg nach Russland habe Prigoschins Jet dann noch in Mali gestoppt, auch dort ist Wagner mit Kämpfern aktiv. Prigoschin nahm in der Wüste sein letztes Video auf, mit Gewehr in der Hand. Kurz darauf war er tot.

In Malis Hauptstadt Bamako schweigt sich die Junta unterdessen zum Tod Prigoschins aus, niemand will sich derzeit positionieren, wohl auch, um dem Kreml nicht vor den Kopf zu stoßen. Manche Vertreter der Zivilgesellschaft äußern sich aber bereits vorsichtig optimistisch. »Sein Tod sollte eine Lehre für die Machthaber sein, dass kein Staat seine Sicherheitspolitik an irgendjemanden auslagern sollte. Söldner bleiben Söldner, und im Zentrum des Landes kann man ja sehen, was sie anrichten können«, sagt Amadou Traoré von der Association Union Dogon, einer zivilgesellschaftlichen Organisation in Bamako.

Binta Barry weiß, was der Aktivist meint. Die 42-Jährige wohnt in einem Lager für Binnenflüchtlinge in der malischen Hauptstadt, ohne Strom und Toiletten. Ihr Mann und ihr Bruder seien bei einer gemeinsamen Operation von Wagner und malischen Sicherheitskräften in ihrem Heimatdorf erst verhaftet und dann hingerichtet worden, erzählt sie. Berichte wie diese gibt es viele, oft hätten die Söldner auf dem Kontinent nicht zwischen Zivilisten und bewaffneten Extremisten unterschieden, hätten gezielt geplündert und Frauen vergewaltigt. Die Gräueltaten sind sowohl in Mali als auch in der Zentralafrikanischen Republik gut dokumentiert .