Anklage wegen Hetze

Im Irak bestellte das Außenministerium den schwedischen Botschafter ein. In der Hauptstadt Bagdad stürmten zudem Demonstrierende die schwedische Botschaft. Mehrere andere muslimische Staaten, darunter die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Jordanien und Marokko haben ebenfalls gegen die Verbrennung protestiert.

Am Mittwoch – dem ersten Tag der muslimischen Eid-al-Adha-Feiertage – hatte ein Mann einen Koran vor der Zentralmoschee in Stockholm zerrissen und verbrannt. Die Polizei hatte zwar eine Genehmigung für die Anti-Koran-Demonstration erteilt. Nach der Verbrennung wurde der mutmaßliche Täter allerdings wegen Hetze gegen eine ethnische oder nationale Gruppe angeklagt. In einem Interview bezeichnete er sich selbst als irakischen Geflohenen, der ein Verbot des Korans anstrebe.