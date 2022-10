Nach Kritik von Innenministerin Faeser WM-Gastgeber Katar bestellt deutschen Botschafter ein

Es sei »total schwierig« für die Bundesregierung, dass Katar den Zuschlag für die WM erhalten habe: Nach Kritik am WM-Gastgeberland will Nancy Faeser am Montag in das Emirat reisen – es soll auch um Menschenrechte gehen.