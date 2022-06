Ardern hatte nach dem von einem australischen Rechtsextremisten verübten Anschlag eine Reform des Waffenrechts durchgesetzt, auch ein Verbot von halb automatischen Waffen. Biden fordert seit Langem eine Verschärfung der laxen Waffengesetze in den USA, scheitert dabei aber am Widerstand der Republikaner im Senat. »Wir brauchen Ihren Rat«, sagte Biden nun an die Adresse von Ardern.