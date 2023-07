Nach Militärputsch in Niger Westafrikanische Länder drohen mit Einsatz von Gewalt

Vor der Krisensitzung der Ecowas-Staaten hatten die Putschisten ihrerseits der Wirtschaftsgemeinschaft vorgeworfen, eine Militärintervention in dem Land zu planen. Ziel des Ecowas-Gipfels sei »die Verabschiedung eines Aggressionsplans gegen Niger in Form einer drohenden militärischen Intervention in Niamey«, erklärte die Junta am Samstagabend. Auch westliche Nationen seien an dem Plan beteiligt.

Unterdessen warnte der französische Präsident Emmanuel Macron infolge einer Pro-Junta-Demonstration vor der französischen Botschaft in der nigrischen Hauptstadt davor, er werde »keinen Angriff gegen Frankreich und seine Interessen dulden«. Jeder, der französische Staatsangehörige angreife, »wird mit einer sofortigen und unerbittlichen Reaktion Frankreichs rechnen müssen«, hieß es aus dem Élysée-Palast. Frankreich unterstütze »alle regionalen Initiativen«, die auf die »Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung« in dem westafrikanischen Land und die Rückkehr des festgesetzten Präsidenten Bazoum abzielten.