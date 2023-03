Nach Protestwelle Griechischer Polizeichef entlassen

Nachdem die Proteste in Griechenland infolge des schweren Zugunglücks zugenommen haben, ist jetzt der nationale Polizeichef entlassen worden. Konstantinos Skoumas sei seines Amtes entbunden worden, erklärte das Büro des Ministerpräsidenten am Samstag. Ein konkreter Grund wurde zwar nicht genannt, doch wegen ihres Umgangs mit den Protesten hatte sich zuletzt Kritik an der Polizei gemehrt.