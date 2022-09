Die junge Frau war am vergangenen Dienstag von der Sitten- und Religionspolizei wegen ihres »unislamischen Outfits« festgenommen worden. Was genau danach geschah, ist unklar. Amini fiel jedoch ins Koma und starb am Freitag in einem Krankenhaus. Nach Polizeiangaben hatte die junge Frau Herzprobleme und war auf der Wache in Ohnmacht gefallen. Im Netz kursierte jedoch auch eine andere Version. Nach der Verhaftung sei ihr Kopf im Polizeiauto gegen die Scheibe geschlagen worden, was zu einer Hirnblutung geführt habe. Die Polizei wies diese Darstellung vehement zurück.