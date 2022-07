Wer könnte noch kandidieren?

Die Zeitung »Mail on Sunday« berichtete, am Montag werde auch Außenministerin Liz Truss ihre Kandidatur bekannt geben. Sie werde versprechen, die Steuern zu senken und gegen die hohen Lebenshaltungskosten vorzugehen.

Auch Penny Mordaunt könnte noch antreten. Die entschiedene Brexit-Befürworterin ist zurzeit Staatsekretärin im Handelsministerium. Sie galt zuletzt als loyal gegenüber Johnson, bezeichnete die Lockdown-Partys, die Hintergrund des jüngsten Misstrauensvotums gegen Johnson waren, allerdings als "beschämend".

Weitere Bewerbungen werden erwartet.

Wie ist das Prozedere?

Ein Zeitplan für die Wahl des Parteivorsitzenden der konservativen Tories soll am Montag ausgearbeitet werden. Wie die Zeitung «Telegraph» berichtete, könnte der Wahlvorgang am Mittwoch beginnen. In mehreren Abstimmungen der Tory-Abgeordneten scheidet jeweils der Kandidat mit den wenigsten Stimmen aus. Somit wird der Kreis immer kleiner, bis am Ende zwei Namen übrig bleiben. Das solle etwa am 20. Juli sein, erklärte Geoffrey Clifton-Brown, Mitglied des zuständigen Partei-Komitees 1922, gegenüber dem Times Radio.