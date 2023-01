Folgenschwerer Vorfall in der ukrainischen Stadt Browary, bei Kiew. In einem Wohngebiet ist ein Hubschrauber in der Nähe eines Kindergartens abgestürzt. Dabei ist der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj ums Leben gekommen sowie sein Stellvertreter und der Staatssekretär des Ministeriums. Nach Behördenangaben habe es mindestens 18 Tote gegeben, darunter auch drei Kinder. Zudem gebe es zahlreiche Verletzte.

Dem zuständigen Regionalgouverneur zufolge hielten sich in dem Kindergarten zum Zeitpunkt des Absturzes betreute Kinder und Angestellte auf.

Warum der Helikopter abgestürzt ist, ist noch unklar. Der staatliche Rundfunksender Suspilne berichtet, dass die Maschine den staatlichen ukrainischen Rettungsdiensten gehörte. Es gab zunächst keine Informationen dazu, warum die Führung des Innenministeriums mit einem Hubschrauber unterwegs war.