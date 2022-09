In den Augen von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas liegt es an Israel, dass Friedensgespräche im Nahostkonflikt derzeit nicht wieder aufgenommen werden. »Israel hat die Osloer Abkommen untergraben und die Zwei-Staaten-Lösung durch seine Politik vorsätzlich und absichtlich zerstört und tut dies immer noch«, sagte Abbas vor der Uno-Vollversammlung in New York. Dies beweise, dass Israel nicht an Frieden glaube. »Deshalb haben wir keinen israelischen Partner mehr, mit dem wir reden können.«