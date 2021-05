Nahostkonflikt USA verurteilen Erdoğans Äußerungen über Israel als »antisemitisch«

Die Regierung von Joe Biden hat die Aussagen des türkischen Präsidenten zu Israel in scharfen Worten zurückgewiesen. In der Nacht gingen die Kämpfe in Nahost weiter – eine Waffenruhe ist nicht in Sicht.