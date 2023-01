Nahostkonflikt Zwei Angriffsversuche im Westjordanland – Israel will gegen »Familien von Terroristen« vorgehen

Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ostjerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.

»Mein Herz bricht bei der Nachricht von den schrecklichen Terroranschlägen am Schabbat in Jerusalem«, sagte Israels Präsident Izchak Herzog. Neben westlichen Staaten verurteilten auch mehrere arabische Länder die Angriffe am Holocaust-Gedenktag. Saudi-Arabien, das mit Israel keine diplomatischen Beziehungen unterhält, teilte mit, »jegliche Angriffe auf Zivilisten« abzulehnen. Auch Russland rief die Konfliktparteien zu »größtmöglicher Zurückhaltung« auf. »Eine weitere Eskalation der Spannungen« müsse verhindert werden, erklärte das russische Außenministerium. US-Außenminister Anthony Blinken will sich am Montag und Dienstag in Jerusalem und Ramallah um Deeskalation bemühen.