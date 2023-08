Klubs als Kulturstätten: »Der Danceflor ist politisch«

Der Besitzer des Münchner Technoklubs »Harry Klein« möchte nicht hinnehmen, dass viele Nachtklubs in Deutschland schließen müssen. Er erzählt in diesem Interview, was sich ändern würde, wenn Discos endlich als Kulturstätten anerkannt würden. Nur Kultureinrichtungen können institutionelle Förderungen von ihrem Bundesland beantragen, darauf möchte er jetzt hinarbeiten: Geplant sind Kampagnen und Protest-Raves .

Kein Ponyreiten mehr in Paris

Aus Tierschutzgründen will die Stadt Paris Ponyreiten in öffentlichen Anlagen von 2025 an verbieten. Bisher war das Reiten der kleinen Huftiere eine beliebte Freizeitaktivität in den Parks der Stadt. Tierschützer monierten, dass die Ponys den ganzen Tag ununterbrochen laufen und keinen Zugang zu Trinkwasser und Stroh hätten. Damit soll nun bald Schluss sein!