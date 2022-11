In ihrer Rede bedankte sich Pelosi für die Genesungswünsche an ihren Mann Paul. Dabei kämpfte sie mit den Tränen. Paul Pelosi war jüngst von einem Einbrecher im gemeinsamen Haus der beiden in San Franciso attackiert und schwer verletzt worden. Der Einbrecher rief: »Wo ist Nancy?« Seine Worte erinnerten an den Mob, der am 6. Januar das US-Kapitol stürmte.