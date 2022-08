Chinas Antwort auf Pelosis Taiwan-Besuch Tage des Zorns

Kaum war Nancy Pelosi in Taipeh gelandet, brach in China ein Sturm der Entrüstung los. Die Führung in Peking kündigte weitreichende Folgen an – in wenigen Tagen könnten Kriegsschiffe in taiwanischen Hoheitsgewässern kreuzen.

Aus Xiamen (Südchinesisches Meer) berichtet Christoph Giesen