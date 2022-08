Die Drohungen aus China werden lauter. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums warnte die USA am Montag erneut vor einem Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan. Ein solche Visite wäre, so wörtlich, eine »krasse Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten« und gefährde Frieden und Stabilität in der Region.

Zhao Lijian, Sprecher chinesisches Außenministerium

»Die Volksbefreiungsarmee wird nicht tatenlos zusehen.«

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses hat ihre Asienreise bereits begonnen: Am Montag traf sie in Singapur Vertreter der dortigen Regierung. Offiziell will Pelosi im Anschluss Malaysia, Japan und Südkorea besuchen. Taiwan steht zwar nicht auf ihrem öffentlich verkündeten Reiseplan. Laut Quellen aus Taiwan und den USA plane Pelosi aber durchaus einen Besuch, und zwar bereits am Dienstag. Es wäre der ranghöchste US-Besuch in Taipeh seit Jahrzehnten – in Zeiten ohnehin erhöhter Spannung zwischen China und Taiwan. Taiwan betrachtet sich als unabhängig. China hingegen beansprucht Taiwan für sich.

Bernhard Zand, DER SPIEGEL

»Wir stehen hier auf der Insel Xiao Kinmen, kleine Kinmen-Insel, die zu Taiwan gehört, (KARTE) aber nur mehr 4 bis 5 Kilometer vom chinesischen Festland entfernt ist. Und das ist einer der historisch-symbolischen Punkte für diesen riesigen Konflikt, der mit dem Besuch von Pelosi nun wieder ins Auge der Weltöffentlichkeit rückt. Es ist ein historischer Ort, wie man an diesen berühmten – man kennt diese Bilder – diesen berühmten Spikes hier sehen kann, diesen Abwehrsperren hier, gegen eine amphibische Landung, die man befürchtet hat. Und zwar befürchtet man sie von der Volksrepublik China. Die Volksrepublik China ist von hier aus mit bloßem Auge zu erkennen. Es ist da hinten am Horizont die Millionenstadt Xiamen. In den 50er, 40er und 60er Jahren fanden hier blutige Gefechte statt, mit sehr vielen Toten, vor allen Dingen mit gewaltigem Artilleriefeuer, das zum Teil 40, 50 Tage am Stück hin und her ging. Und diese Insel, Kinmen, wurde praktisch halb dem Erdboden gleich gemacht. Das alles bringt in Erinnerung, wie schwierig das Verhältnis zwischen dem großen China und dem kleinen Taiwan ist, das aber von den Vereinigten Staaten unterstützt wird. Das ist eine Frontlinie, eigentlich, der aktuellen Weltpolitik und neben dem Krieg in der Ukraine, der Krieg, den viele Menschen, Geopolitiker, Geostrategen sehr befürchten.«