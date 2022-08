Peking reagierte umgehend: Das chinesische Außenministerium teilte mit, der Besuch von Pelosi gefährde den Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan ernsthaft. Die Visite beeinträchtige zudem die politischen Grundlagen der Beziehungen zwischen China und den USA ernsthaft. Peking habe bei den Vereinigten Staaten heftigen Protest eingelegt. Russland hatte den USA zuvor vorgeworfen, mit dem Besuch von Pelosi China zu provozieren. Eine solche Visite würde die USA auf Kollisionskurs zu China bringen und zu Spannungen in der Region führen, sagte Präsidialamtssprecher Dmitrij Peskow am Dienstag in Moskau vor der Presse.