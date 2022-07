Auch der republikanische Senator Ben Sasse aus Nebraska sprach sich für die Reise Pelosis aus. Biden solle gegenüber Chinas Staatschef Xi Jinping völlig klarmachen, »dass es verdammt noch mal nichts gibt, dass die Kommunistische Partei dagegen tun kann«, sagte Sasse mit Blick auf den Besuch.

Biden will sich offenbar bald in einem direkten Gespräch mit Xi klären. »Das ist meine Erwartung, aber ich werde Ihnen Bescheid geben, wenn es so weit ist«, sagte Biden am Montag (Ortszeit) auf die Frage, ob es noch in dieser Woche zu einem Austausch kommen könnte. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, betonte, die US-Regierung halte die Kommunikationskanäle mit China offen. Biden und Xi hatten zuletzt im März miteinander gesprochen.