Lake, die sich bei den anstehenden Wahlen am 8. November um das Gouverneursamt in Arizona bewirbt, argumentierte, wenn Politiker und Abgeordnete geschützt würden, müsse das auch für Kinder gelten. »Nancy Pelosi – nun ja, sie wird beschützt, wenn sie in DC ist«, sagte Lake und schob nach: »Offensichtlich wird ihr Haus nicht besonders gut geschützt.« Das Publikum reagierte mit Gelächter.