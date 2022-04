Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Pelosi ist vollständig geimpft

Pelosi sei »vollständig geimpft und geboostert und ist dankbar für den guten Schutz, den die Impfung ihr geboten hat«, erklärte ihr Sprecher. Zuletzt waren bereits Justizminister Merrick Garland, Handelsministerin Gina Raimondo und mehrere Parlamentarier positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie hatten am Wochenende an einem Galadinner in Washington teilgenommen. Pelosi war Medienberichten zufolge nicht bei der Veranstaltung dabei.