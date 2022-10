Wo war Nancy Pelosi zur Tatzeit?

Die Tat ereignete sich in dem Wohnhaus der Pelosis, diese besitzen seit 1987 ein dreistöckiges Backsteinhaus im exklusiven Viertel Pacific Heights in San Francisco. Nancy Pelosi hielt sich zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht in San Francisco auf: Sie war laut Kapitol-Polizei in der Hauptstadt Washington. Pelosi wurde ursprünglich am Samstagabend zusammen mit Vizepräsidentin Kamala Harris bei einer Fundraising-Veranstaltung im Bereich LGBTQ+ erwartet. Laut der Nachrichtenagentur AP sagte Pelosi den Termin ab.

Was ist über das Motiv des Angreifers bekannt?

Bei dem Täter soll es sich um einen 42-jährigen Mann handeln. »Der Angreifer befindet sich in Polizeigewahrsam und es laufen Ermittlungen über sein Motiv«, erklärte Pelosis Büro. Die US-Kapitol-Polizei erklärte, sich an den Ermittlungen der Polizei von San Francisco und der US-Bundespolizei FBI zu beteiligen.