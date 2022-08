Wie der Sender unter Berufung auf einen Mitarbeiter der US-Regierung berichtete, werde im Verteidigungsministerium derzeit jedoch mit Hochdruck an einem Plan gearbeitet, um die Sicherheit der Politikerin auf der Reise zu gewährleisten. Auch würden alle chinesischen Bewegungen in der Region genau beobachtet.

China sieht Besuch als »krasse Einmischung«

Peking hatte sich wiederholt gegen den Besuch Pelosis ausgesprochen und am Montag mit Konsequenzen gedroht, sollte die Demokratin Taiwan tatsächlich besuchen. Noch am Montag sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian, ein Besuch Taiwans wäre eine »krasse Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten«. Die Volksbefreiungsarmee werde »nicht tatenlos zusehen, und die chinesische Seite wird sicher energische und entschiedene Maßnahmen ergreifen, um unsere Souveränität und territoriale Integrität zu schützen«, so der Sprecher.