Neben Sheryl Crow traten bei der rund 30-minütigen Zeremonie auch die Musiker Ketch Secor und Margo Price auf. Crow sang »I shall believe« und endete mit dem Text eines Liedes von Dionne Warwick: »What the world needs now is love, sweet love«. Margo Price sang eine A-cappella-Version von »Tears of rage«. Und Ketch Secor stimmte die christliche Hymne »Will the circle be unbroken« an, die viele zu Tränen rührte.