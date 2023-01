Im Iran ist eine Journalistin an der Ausreise gehindert worden. Nasim Sultanbeygi sei am Hauptstadtflughafen in Teheran festgenommen worden, berichteten die Zeitung »Shargh« sowie das Onlinemedium Emtedad. Ihr Gepäck sei beschlagnahmt worden, hieß es weiter. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Seit Wochen sind iranische Medienschaffende angesichts der jüngsten Proteste von einer Verhaftungswelle betroffen.