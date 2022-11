Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) fürchtet bei einer Bodenoffensive der Türkei gegen Kurden in Nordsyrien eine weitere Eskalation der Gewalt in der Region. Sie habe dazu aufgerufen, »von Maßnahmen, die die Gewaltspirale weiter vorantreiben würden – wie eine mögliche Bodenoffensive in Nordsyrien oder Militäraktionen in Nordirak – abzusehen«, sagte Baerbock nach dem Treffen der Nato-Außenminister in Bukarest