Die Türkei hatte zuletzt erzürnt auf die rechtsextremistische Koran-Verbrennung in Stockholm reagiert. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte daraufhin seine Veto-Drohung zur Nato-Norderweiterung wiederholt, besonders in Bezug auf Schweden: »Wenn ihr der türkischen Republik oder dem religiösen Glauben der Muslime keinen Respekt zollt, dann könnt ihr von uns in Sachen Nato auch keine Unterstützung bekommen.«