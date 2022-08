Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg fordert das Kosovo und Serbien zu einer Deeskalation in dem Konflikt zwischen den beiden Balkanstaaten auf. »Ich rufe alle Seiten auf, Zurückhaltung zu üben und Gewalt zu vermeiden«, sagte er bei einer Pressekonferenz mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić in Brüssel. Die Lage vor Ort habe sich zwar verbessert, doch es liege vor allem in der Verantwortung von Belgrad und Pristina, eine erneute Eskalation zu verhindern.