Reaktion auf Ausschreitungen Nato entsendet zusätzliche Einheiten in das Kosovo

Im Nord-Kosovo waren im April insgesamt drei albanischstämmige Bürgermeister gewählt worden. Weil fast alle Serben die Wahl boykottiert hatten, kommen die Wahlsieger aus albanischen Parteien. Die bisherigen serbischen Bürgermeister hatten ihre Funktionen im November 2022 aus Protest gegen die Politik der kosovarischen Regierung niedergelegt.

Serbische Demonstranten versammeln sich erneut

Im Zuge der Ausschreitungen am Montag waren Nato-Soldaten mit Steinen, Flaschen und Brandsätzen angegriffen worden. Die kosovarische Polizei setzte Tränengas ein. Bei den Zusammenstößen wurden laut Angaben der Kfor 19 ungarische und elf italienische Soldaten verletzt. Am Dienstag versammelten sich erneut serbische Demonstrierende vor der Stadtverwaltung in Zvecan. Kfor-Soldaten stellten eine Metallbarriere auf und hinderten Hunderte Serben daran, in das Gebäude einzudringen.