Proteste beim Nato-Gipfel in Madrid »Ich glaube nicht, dass es so friedlich bleibt«

Etwas Anti-Nato-Protest regt sich aber doch: Am Mittwochnachmittag versammelt sich eine kleine Gruppe in einem Park nahe dem Palast. Es sind Mitglieder von Extinction Rebellion und Fridays for Future. Sie sitzen unter einem Baum im Schatten, hören Musik und essen Baguette mit veganem Aufstrich. Im Gras haben sie große Pappbuchstaben ausgelegt: »Por la Paz«, Für den Frieden, steht da. Viele von ihnen sind von außerhalb gekommen, um den Gipfel mit Protestaktionen zu stören.

»Bei dieser Polizeipräsenz ist es gefährlich, Proteste zu starten«

Nate und Mar Sala sind aus Barcelona angereist. Beide sind Nato-Gegner und überzeugt davon, dass mehr Bewaffnung nur zu mehr Krieg führt. Sie zeigen sich enttäuscht, weil die meisten Aktionen in Madrid ins Wasser gefallen seien. »Bei dieser Polizeipräsenz ist es zu gefährlich, Proteste zu starten, die disruptiv sind und über eine normale Demo hinausgehen«, sagt Sala. Nate erzählt, dass er mehrere brutale Zugriffe bei den wenigen versuchten Aktionen mitbekommen habe. Er sagt, dass die Polizei die Gruppenmitglieder überwache, seinen Nachnamen will er deshalb nicht nennen.

Dass so wenig protestiert werde, liege an der großen Präsenz und dem harten Durchgreifen der spanischen Polizei, darin sind sich die Nato-Gegner hier einig. Oder könnte der Krieg in der Ukraine dazu geführt haben, dass weniger Menschen sich gegen die Nato stellen und deshalb Proteste ausbleiben? Das hält Nate für unwahrscheinlich. »Vielleicht ist das in der Durchschnittsbevölkerung der Fall, aber in unseren Aktivistengruppen spielt das kaum eine Rolle«, sagt er.

Eine Aktion hat die Gruppe bereits durchgesetzt: Am Montag starteten 30 von ihnen eine Performance vor Picassos Kriegsbild »Guernica«, bei der einige minutenlang wie tot auf dem Boden lagen, während andere Schilder hochhielten mit der Aufschrift »Der Krieg ist der Tod der Kunst«. Coline Fay, eine Studentin aus Frankreich, war auch dabei. Der Erfolg der Aktion habe sie darin bestärkt, dass man die letzten Gipfeltage noch ausnutzen müsse.

»Der Gipfel ist noch nicht vorbei«, sagt sie. »Heute Abend und morgen kann noch viel passieren. Ich jedenfalls glaube nicht, dass alles so friedlich bleibt.«