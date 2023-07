Die Nato fährt die Verteidigung hoch: Hier, an der Grenze zwischen Litauen und Belarus, patrouillieren aktuell deutlich mehr Grenzsoldaten als normalerweise. Denn ab Dienstag findet in Litauens Hauptstadt Vilnius der Nato-Gipfel statt. Und das Nachbarland Belarus ist ein Verbündeter Russlands. Dort sind auch viele russische Soldaten stationiert.

Rustamas Liubajevas, Kommandant der litauischen Grenzsoldaten:

»Die Situation ist wirklich sehr angespannt – wegen der Aggression Russlands gegen die Ukraine. Die Sicherheitsmaßnahmen sind also schon auf einem sehr, sehr hohen Level. Und die Drohung [des belarussischen Präsidenten] Lukaschenkos, Atomwaffen gegen die ganze Welt einzusetzen, löst große Sorgen aus.«

Dass Russland oder Belarus tatsächlich einen Angriff auf Nato-Gebiet wagen könnten, hält kaum jemand für möglich. Trotzdem macht Litauen seine Hauptstadt gerade zu einer Festung. Immerhin ist Russland selbst nur rund 150 Kilometer entfernt. 16 Nato-Länder haben insgesamt rund 1000 Soldaten nach Litauen geschickt. An Vilnius' Flughafen steht das deutsche Luftabwehrsystem Patriot bereit. Reine Routine, versichert der litauische Präsident.

Gitanas Nauseda, Litauens Präsident:

»Das sind völlig normale Maßnahmen. Staatschefs aus 40 Ländern kommen hier her, inklusive US-Präsident Joe Biden und anderer Anführer von Nato-Verbündeten. Es wäre mehr als unverantwortlich, den Luftraum nicht zu sichern. Aber mir ist am wichtigsten, dass unsere Bevölkerung auch dann sicher ist, wenn die Staatschefs wieder weg sind. In diesem Sinne haben wir also noch einiges zu tun, aber ich schaue optimistisch nach vorn.«

Das geht auch den Menschen in einem Dorf nahe der belarussischen Grenze so. Trotz der Bedrohungslage zeigen sie sich überzeugt: Uns kann nichts passieren – wegen der Nato.

Edvard Rynkun, Anwohner:

»Glauben Sie, die Wagner-Truppen oder Belarus könnten Litauen attackieren? Ein Nato-Mitglied? Das trauen sie sich nicht. Die Nato ist die Nato, und wir fühlen uns sicher, weil wir in der Nato sind. Warum sollten wir Angst vor den Belarussen haben?«

Elena Tarasevic, Anwohnerin:

»Ohne die Nato-Mitgliedschaft könnte es hier genauso sein wie in der Ukraine. Wer weiß, was dann passieren würde?«

Beim Gipfel wollen die Nato-Länder besprechen, wie sie die Ukraine weiter unterstützen können. Eine zeitnahe Mitgliedschaft des Landes, auf die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt, steht noch nicht auf dem Programm.

Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär:

»Unsere wichtigste Aufgabe, und da sind sich alle Mitgliedsstaaten einig, ist, dass wir der Ukraine beistehen, dass wir sie unterstützen werden – so lange, wie es nötig ist. Denn sofern die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnt, gibt es überhaupt keine Frage der Mitgliedschaft zu diskutieren.«

Zunächst aber soll es um den Gipfel ruhig bleiben. Denn auch wenn eine militärische Auseinandersetzung sehr unwahrscheinlich ist, könnte es trotzdem andere Störfeuer geben.

Rustamas Liubajevas, Kommandant der litauischen Grenzsoldaten:

»Wir können trotzdem gewisse Provokationen erwarten, zum Beispiel illegale Einwanderung. Es könnten größere Gruppen geformt werden, die dann in unser Land drängen. Es könnten auch bewusst Grenzen verletzt werden, durch Personen oder Mitarbeiter des Militärs – um zu testen, wie gut Litauens Grenzsoldaten reagieren können. Manchmal ist auch gewisses militärisches Equipment an der Grenze zu sehen.«

Bisher, so betont der Kommandant, seien keine ungewöhnlichen Aktivitäten zu beobachten. Und so bleibt die aufgestockte Verteidigung der Nato im besten Fall eine reine Vorsichtsmaßnahme.